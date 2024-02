++ Italgas, realizzati in Grecia 800 Km di rete in 18 mesi ++

Italgas ha realizzato 800 chilometri di reti con 25 nuovi territori serviti in Grecia in 15 mesi, dall'acquisizione di Depa Infrastructure avvenuta l'1 settembre del 2022. Lo ha annuncia l'amministratore delegato Paolo Gallo, giunto ad Atene per inaugurare la nuova sede del gruppo alla presenza dei ministri greci Theodoros Skylakakis (Ambiente ed Energia) e Kostas Skrekas (Sviluppo) e dell'ambasciatore d'Italia Paolo Cuculi.

In Grecia Italgas prevede di realizzare un piano di interventi da 900 milioni di euro entro il 2029.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA