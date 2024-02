Italgas, la greca Depa Infrastructure cambia nome in Enaon

Depa Infrastructures (gruppo Italgas) cambia nome e diventa Enaon. È quanto annunciato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Atene.

All'evento partecipano il ministro greco dell'Ambiente Theodor Skylakakis e quello dello Sviluppo Kostas Skrekas, insieme all'ambasciatore italiano Paolo Cuculi, l'amministratore delegato di Enaon Barbara Morgante, all'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo e la presidente Benedetta Navarra.

"Insieme - commenta Gallo - siamo più forti e possiamo fare la differenza per i nostri Paesi per l'obiettivo della Zero Co2".

"Il biometano - conclude - è oggi una realtà e l'idrogeno, ancora troppo caro da produrre, lo sarà nel futuro".

Enaon è la holding della controllata greca di Italgas ed Enaon Eda la società operativa. Il nuovo nome trae ispirazione dalla parola greca 'Aenaos' che si traduce in 'perenne' e 'rinnovabile' e che, associata al mondo dell'energia secondo Italgas, "vuole rappresentare un'offerta duratura, in grado di soddisfare le esigenze attuali e il benessere delle prossime generazioni". 'Ena' è inoltre la parola greca per 'uno' e ricorda l'unione dei 3 precedenti operatori: Eda Thess, Deda ed Eda Attikis, ora raggruppati in un'unica società. Infine 'On' rappresenta l'idea di "qualcosa che è acceso, in funzione". Il nuovo nome Enaon, pertanto, "racchiude l'impegno a mantenere l'energia in costante flusso, fornendo il gas in modo continuativo e operando per dotare il paese di una infrastruttura all'avanguardia, smart e flessibile", spiega Italgas.

Con il nuvo nome arriva anche un protocollo d'intesa con l'associazione greca del biometano Habio per ill potenziamnto degli impianti nel Paese. L'accordo, che ha validità biennale, è stato sottoscritto dall'amministratore delegato di Enaon Barbara Morgante e dal presidente di Habio Alexandros Yfantis.



