De Guindos, la crescita potenziale dell'Eurozona rallenterà

"E' molto probabile che la crescita potenziale rallenterà in futuro", e per questo "le politiche di bilancio e strutturali hanno un ruolo cruciale per sostenerla": lo ha detto il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos, parlando alla conferenza delle Banche centrali del Mediterraneo.

"Gli shock senza precedenti degli anni scorsi hanno avuto effetti profondi sulla crescita a medio termine che resta bassa e in calo", ha detto De Guindos, spiegando che la crescita potenziale si è abbastanza ripresa dalla pandemia, grazie alle considerevoli misure di sostegno come gli schemi anti disoccupazione e l'impatto del Next Generation EU, ma è destinata ad indebolirsi. Per questo devono intervenire le politiche di bilancio e quelle strutturali, che devono sia affrontare le debolezze che far calare i debiti. "Migliorare la capacità di offerta della zona euro, attuando pienamente il programma Next Generation EU, può aiutare a ridurre la pressione sui prezzi nel medio termine, sostenendo le transizioni verde e digitale", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA