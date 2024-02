Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,68%)

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi, dopo i dati dall'inflazione in gennaio negli Stati Uniti, superiore alle aspettative. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,68%, a quota 37.704,82, e una perdita di 259 punti, arretrando dai massimi in 34 anni. Le ridotte prospettive di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed rafforzano il dollaro al cambio con lo yen, a un livello di 150,70, per la prima volta da novembre, e sull'euro a 161,30.



