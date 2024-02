Borsa: Milano sulla parità (+0,05%), in luce Leonardo e Nexi

La Borsa di Milano si muove sulla parità con il Ftse Mib che registra un +0,05% a 31.150 punti. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile poco sotto i 154 punti mentre il rendimento del decennale italiano scende al 3,9%.

A tenere a galla il listino Leonardo (+3,4%) che raggiunge i massimi da oltre un anno. Bene poi Nexi (+2,2%) che secondo indiscrezioni di stampa avrebbe rifiutato l'offerta di F2i per la rete bancaria.

Tra gli altri in luce Cucinelli (+1,4%), A2a (+1,3%) e Amplifon (+1,2%). Negativi Campari (-1%) e Saipem (-0,7%). Poco mossa Italgas (+0,2%) che ha comunicato di aver realizzato 800 chilometri di reti con 25 nuovi territori serviti in Grecia in 18 mesi, dall'acquisizione di Depa Infrastructure avvenuta l'1 settembre del 2022. Tra i titoli sotto la lente Tod's che è piatta sul prezzo di opa di 43 euro così come Saras che è vicino a 1,75 euro.



