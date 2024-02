Rinviata a data da destinarsi il tavolo Wartsila al Mimit

Non si svolgerà la seduta al tavolo per la vertenza Wartsila convocata per domani pomeriggio al Mimit. L'incontro è stato rinviato a data da destinarsi, come si apprende da una nota dello stesso dicastero in cui si precisa che il rinvio è stato deciso per consentire al Ministero di poter valutare con attenzione la documentazione pervenuta. Il riferimento è alla proposta presentata da Msc che intenderebbe rilevare l'impianto di San Dorligo della Valle dove intenderebbe produrre carri ferroviari.

Cautela nel sindacato: secondo Antonio Rodà, segretario della Uilm-Uil di Trieste, "non si può esprimere un giudizio in merito alla decisione del ministero. Evidentemente il governo deve interloquire con Msc" e in questo senso, dunque, quella di "domani sarebbe stata una discussione monca".



