Borsa: Milano in calo, Pirelli e Leonardo in controtendenza

Seduta bipolare per la Borsa di Milano. L'indice Ftse MIb cede lo 0,25% ma una manciata di titoli si muove in controtendenza. Tra questi Eni (+0,39%), Stellantis (+0,4%), Leonardo (+0,67%) e Pirelli (+1,3%). In fondo invece rimangono Stm (-1,68%), Banco Bpm (-1,5%), Moncler (-1,46%) e Mediolanum (-1,3%).

Tirano il fiato i due titoli sotto opa, Sara cede lo 0,4% a 17,3 eruo e Tod's lo 0,05% a 43,02 euro. Dopo i conti fanno un balzo le azioni di risparmio Edison (+4,48% a 1,5 euro).



