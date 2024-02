Sony ha raggiunto un accordo per acquistare la metà del catalogo di Michael Jackson, in quella che dovrebbe essere la transazione di maggior valore della storia per il lavoro di un singolo musicista.

Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali l'intero catalogo sarebbe stato valutato 1,2 miliardi di dollari. La transazione avrebbe così un valore di 600 milioni.



