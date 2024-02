Pastore (Iccrea), nel 2024 incremento degli impieghi

Il gruppo bancario cooperativo Iccrea prevede per il 2024 "un incremento degli impieghi" grazie anche al taglio dei tassi dopo che, comunque, lo scorso anno "il gruppo ha visto finanziamenti stabili a fronte di un settore che li ha ridotti" dando "il nostro contribuito all'economia reale".

Lo afferma il dg di Iccrea Banca Mauro Pastore a margine dell'Assiom Forex a Genova, secondo cui "ci aspettiamo un incremento dei mutui perchè le famiglie, che non erano più abituate a questo livello dei tassi, hanno rimandato la richiesta di finanziamenti".

Per Pastore "con un calo dei tassi crediamo che vincano tutti" sia "le banche sia famiglie e imprese" e ci sarà un impatto positivo sui flussi "di crediti anomali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA