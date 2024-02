Relatrice Pe, 'con riforma Patto non lavoriamo ad austerity'

"Nessuno sta lavorando per l'austerity. Si tratta di regole di bilancio più giuste rispetto al vecchio approccio unico per tutti. Vogliamo garantire spazio agli investimenti E assicurarci che le generazioni future non siano gravate da livelli di debito insostenibili. Il futuro ha bisogno di entrambi".

Lo afferma su X Esther De Lange (Ppe), una delle due relatrici del Parlamento Europeo al negoziato sulla riforma del Patto di stabilità, mentre è in corso la trattativa inter-istituzionale decisiva sulle nuove regole.



