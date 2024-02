Chiusura fiacca per le Borse europee, che non riescono a stare al passo con Wall Street. In una seduta senza grandi indicazioni sul fronte macro gli investitori hanno preferito restare alla finestra, in attesa del dato sull'inflazione americana di martedì prossimo. Parigi ha chiuso in calo dello 0,24%, Londra ha perso lo 0,3% mentre Francoforte ha lasciato sul terreno lo 0,22%.



