Bankitalia,a dicembre tassi mutui tornano in calo, al 4,8%

Tornano in calo, a dicembre 2023, i tassi sui mutui delle banche alle famiglie dopo il picco di novembre quando si era toccato il livello massimo dal 2008. Già segnalato dal mercato e dagli operatori bancari, il dietro front che anticipa le future mosse della Bce, è ora ufficializzato dai dati della Banca d'Italia secondo cui i tassi sui nuovi mutui nell'ultimo mese dell'anno scorso sono scesi al 4,82% contro il 4,92 del mese precedente. In ribasso anche quelli sui finanziamenti alle imprese: al 5,46 per cento contro il 5,59 nel mese precedente



