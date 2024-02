Zangrillo, in prossimo cdm 45 semplificazioni per artigiani

"La settimana prossima presenteremo in Consiglio dei ministri un decreto nell'ambito del Pnrr, condiviso con il ministro Fitto nel quale presenteremo 45 semplificazioni sulle attività artigiane". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo alla presentazione di un rapporto della Cna. "Sono semplificazioni condivise con le regioni e le province, con voi", ha detto agli artigiani. "Per le falegnamerie ci sono 78 adempimenti, 72 per le gelaterie che fanno riferimento a 21 enti diversi. Stiamo lavorando su questo. Il decreto che porterò consentirà di ridurre in maniera significativa questi adempimenti".



