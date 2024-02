Swisscom, Vodafone? 'Non commentiamo voci'

"Capisco che è un tema interessante ed eccitante, ma non è un tema da affrontare qui, non commentiamo voci. Siamo fieri proprietari di Fastweb, che è molto forte in Italia e sta crescendo. Ci stiamo concentrando sulla sua crescita" ha dichiarato Christoph Aeschlimann, ceo di Swisscom, rispondendo a una domanda sul possibile accordo con Vodafone in Italia, durante la presentazione dei risultati del 2023.

Risultati che, parlando del mercato italiano, ha visto la crescita di Fastweb, in particolare per quel che riguarda il mercato della telefonia mobile, in crescita del 13,7%, contro un calo dell'1,1% della telefonia fissa.



