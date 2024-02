Il Tesoro offrirà in asta, il prossimo 13 febbraio, Btp fino a complessivi 8,5 miliardi di euro. Come spiega una nota del Mef saranno emessi Btp a 3 anni fino a 3,5 miliardi, due titoli a sette anni (la nona tranche con scadenza giugno 2024) per massimi 1,5 e 2 miliardi e uno a 20 anni per massimi 1,5 miliardi di euro.



