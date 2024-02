Giorgi, 'il 2024 potrebbe essere l'anno più caldo'

"Il 2023 è stato l'anno più caldo di sempre, come avevo previsto a marzo 2023; il 2024 potrebbe superare quel primato e diventare anno più caldo di sempre, o essere il secondo più caldo". E' la previsione del climatologo e Premio Nobel Filippo Giorgi fatta all'ANSA, per il quale "non è realista" limitare entro la soglia di 1,5 gradi il riscaldamento globale come chiesto dagli Accordi di Parigi. "I cambiamenti climatici coinvolgono acqua, perdita di biodiversità, comportano problemi in agricoltura, nelle zone costiere, non so se siamo equipaggiati, anche culturalmente, per affrontarli, basta poco per innescare una crisi economica".



