Antitrust avvia un'istruttoria su Poste Italiane

L'Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Poste Italiane per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 8, comma 2-quater della legge n. 287/1990.

In base a questo articolo, infatti, Poste Italiane dovrebbe rendere accessibili gli uffici e la rete postale (di cui ha la disponibilità in esclusiva in quanto fornitore del servizio universale postale) ai concorrenti della propria controllata PostePay, che li utilizza per commercializzare e per promuovere le offerte Poste Energia nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica.



