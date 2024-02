Borsa: Milano positiva, corre Mps dopo i conti

La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in controtendenza rispetto ai listini europei. A Piazza Affari corre Mps (+3,3%), dopo i conti con il ritorno della cedola. Lo spread tra Btp e Bund è a 155 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,84%.

Nel listino principale si muovono in modo contrastato le banche. Oltre a Mps sono in rialzo Banco Bpm (+0,7%) e Bper (+0,4%), in vista dei risultati dell'anno scorso, e Popolare di Sondrio (+1,5%). In calo Intesa (-1,2%), poco mossa Unicredit (-0,07%).

In luce Stellantis (+2,9%) e Ferrari (+1,4%). Acquisti su Enel (+0,3%) e A2a (+0,4%), dopo le aste elettriche. Seduta negativa per l'energia con Saipem che cede l'1,7%, Eni (-0,5%), Tenaris (-0,4%). Giù Leonardo (-0,7%) mentre sale Tim (+0,1%), quest'ultima nel giorno del consiglio d'amministrazione che dovrà valutare l'offerta del Mef per Sparkle.



