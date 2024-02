Balzo del debito delle carte di credito Usa, nuovo record

Il debito delle carte di credito statunitensi è aumentato di 50 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo un nuovo record. Lo ha dichiarato la Federal Reserve di New York, come riportato da The Hill. Secondo l'ultimo rapporto, i saldi totali delle carte di credito ammontavano a 1.130 miliardi di dollari entro la fine di dicembre, con un aumento di circa il 4,6% rispetto al terzo trimestre del 2023. L'agenzia ha osservato che i tassi di insolvenza aggregati sono aumentati nel quarto trimestre, e il 3,1% del debito era "in qualche fase di morosità alla fine di dicembre". "Le transizioni delle carte di credito e dei prestiti automobilistici verso l'insolvenza stanno ancora superando i livelli pre-pandemia", ha affermato Wilbert van der Klaauw, consulente per la ricerca economica presso la Fed di New York.

"Ciò segnala un aumento dello stress finanziario, soprattutto tra le famiglie più giovani e a basso reddito", ha aggiunto.





