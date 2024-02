Xi sarà informato sulle condizioni dei mercati finanziari

Il presidente Xi Jinping riceverà un rapporto delle autorità di regolamentazione sui mercati finanziari cinesi, in un'iniziativa segnalata come prova dell'urgenza di Pechino per arginare il crollo dei listini di Borsa. Lo riporta Bloomberg, citando fonti vicine al dossier, secondo cui la China Securities Regulatory Commission (Csrc, la Consob cinese) fornirà forse già stasera alla massima leadership del Paese un aggiornamento sulle condizioni del mercato e sulle ultime iniziative adottate.

Circa 7mila miliardi di dollari di valore sono stati spazzati via dalle Borse di Cina e Hong Kong dai picchi raggiunti nel 2021. Le autorità hanno emesso una raffica di annunci di sostegno dei mercati, ma ogni sforzo fatto ha avuto un effetto di breve durata. Xi, per altro verso, ha mostrato segni di crescente coinvolgimento nella questione delle politiche finanziarie ed economiche della nazione, inclusa una visita senza precedenti alla Banca centrale (Pboc) fatta alla fine del 2023.

Le Borse cinesi rimbalzano

Rimbalzano le Borse cinesi, mentre Pechino intensifica gli sforzi per stabilizzare i suoi mercati finanziari. Hong Kong avanza del 4%, Shanghai del 3,2% e Shenzhen del 5,1% dopo che il fondo statale Central Huijin Investment ha annunciato che amplierà i suoi investimenti in Etf e la Csrc, la Consob cinese, ha ribadito l'impegno a convogliare investitori istituzionali e fondi verso il mercato azionario.

Deboli invece le altre Borse asiatiche, che scontano il venir meno delle aspettative per un rapido taglio dei tassi da parte della Fed. Tokyo ha perso lo 0,5%, Seul e Sidney lo 0,6%.

