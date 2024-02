Voidless chiude un investimento di 2,2 milioni

Un round Seed di 2,2 milioni guidato da CDP Venture Capital e la società italo-francese 360 Capital per la crescita di Voidless e consentirà alla startup di crescere sul mercato con i suoi macchinari progettati per creare con estrema precisione direttamente nei magazzini scatole e imballaggi su misura per ogni tipo di spedizione.

I sistemi Voidless sono integrabili in ogni tipologia di magazzino, dove consentono di realizzare in tempo reale la scatola della dimensione adeguata all'oggetto o bene da spedire, per evitare la ricezione di pacchi eccessivamente grandi, fenomeno noto come overpackaging, è ormai un'esperienza comune e frustrante per molti consumatori.

"Oltre ai benefici derivanti dalla riduzione dell'overpackaging, i sistemi Voidless permettono un'altra serie di vantaggi operativi per il magazzino stesso. Infatti, l'operatore logistico si verticalizza producendo internamente le scatole anziché acquistarle da terze parti e questo si traduce direttamente in un aumento della flessibilità, una semplificazione nel procurement e la possibilità di stampare su ogni singola scatola messaggi personalizzati o loghi, punto chiave per il marketing moderno" ha dichiarato Carlo Villani, ceo di Voidless.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA