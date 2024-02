Il testo di Albachiara nella collezione numismatica 2024

Dalla moneta dedicata ad Albachiara di Vasco Rossi, prima della serie 'Canzoni italiane', a quelle celebrative per il 250° anniversario della Fondazione del corpo della Guardia di Finanza e i 100° anni della prima trasmissione radiofonica. Sono alcune delle novità della nuova collezione numismatica 2024, emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, presentata oggi dal ministro Giancarlo Giorgetti, e dal presidente e dall'ad della Zecca, Paolo Perrone e Francesco Soro.

La collezione numismatica della Repubblica Italiana - ricorda il Mef - è un racconto della storia del nostro Paese dove i principali eventi, i protagonisti, le bellezze dell'arte, le eccellenze del Made in Italy, lo sport e la musica vengono ogni anno celebrati attraverso l'emissione di monete dedicate, raccogliendo l'interesse non solo dei collezionisti.

Quest'anno, oltre alla 'disco-moneta' con alcune strofe di Albachiara, c'è una moneta dedicata alla scienziata Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini. C'è anche un tributo alla storia del motociclismo italiano, con tre monete in argento dedicate alla Ducati. Al valore dello sport è invece dedicata la prima moneta di forma ellittica che ricorda Pietro Mennea, primatista mondiale soprannominato La freccia del Sud. Tra gli ospiti della presentazione anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.



