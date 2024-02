Bonomi: 'Sull'Ilva stessi temi e stessi errori di 10 anni fa'

Sull'ex Ilva "dopo 10 anni ci ritroviamo a discutere gli stessi temi e con gli stessi strumenti, perché continuiamo a commettere lo stesso errore: inseguiamo soluzioni al problema dell'indotto, che ha contribuito a tenere in piedi lo stabilimento di Taranto, ma non consideriamo che il modo migliore per salvaguardarlo e, con esso, tutelare un pezzo importante dell'economia del Mezzogiorno, è inserirlo in una visione chiara sulla politica industriale e sulla competitività del Paese".

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo dice in audizione in Senato ripetendo anche quanto detto da Confindustria "in Parlamento 9 anni fa".



