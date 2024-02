Leonardo, con Ryad collaborazione su aerospazio e difesa

Leonardo annuncia un memorandum di intesa con l'Arabia Saudita per opportunità di collaborazione nell'aerospazio e difesa, rirmato al World Defence Show di Riad dal ministero degli Investimenti e dall'Autorità Generale per l'Industria Militare. "Copre ampi settori": spazio; manutenzione, riparazione e revisione per aerostrutture; localizzazione per sistemi di guerra elettronica; radar; assemblaggio di elicotteri. Con "un focus su aree specifiche, sia nel settore del combattimento aereo, che in quello dell'integrazione multi-dominio, campi dove Leonardo sta sviluppando tecnologie di nuova generazione e implementando una serie di progetti dimostrativi abilitanti", come sistemi a pilotaggio remoto, sensori integrati, tecnologie digitali, processi di industrializzazione e sviluppo del capitale umano.

Oltre a esplorare opportunità per la supply chain nazionale in Arabia Saudita e, più in generale, per il ruolo di Leonardo nella regione e nella catena del valore globale. Per il presidente, Stefano Pontecorvo, "questa firma rappresenta non solo un'importante opportunità per consolidare la cooperazione sulla difesa e rafforzare una visione comune sulle operazioni future del combattimento aereo, ma anche una piattaforma per sviluppare congiuntamente nuove tecnologie".

E' un accordò - evidenzia il condirettore generale Lorenzo Mariani - che permetterà "di fare una valutazione approfondita riguardo nuove opportunità di collaborazione in diversi settori, beneficiando di oltre 50 anni di presenza di Leonardo e della stretta cooperazione con l'Arabia Saudita. Ci impegniamo a lavorare assieme per studiare come rafforzare la nostra partnership con soluzioni ad alta tecnologia e capacità localizzate in campo R&D, industriale e dei servizi".



