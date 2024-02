Un italiano su 5 mangia gluten free ma spende il 73% in più

Acquistare prodotti senza glutine, sempre più richiesti sul mercato, costa oltre il 70% in più rispetto ad un'alimentazione tradizionale, con i prezzi al dettaglio di cibi e bevande gluten-free che hanno subito una crescita esponenziale. Il giro d'affari è arrivato a 400 milioni di euro con un italiano su 5 convinto della bontà della dieta per celiaci. I dati arrivano da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) con Assoutenti.

L'indagine prende in esame un paniere di 10 prodotti alimentari venduti nelle principali catene della grande distribuzione. In 3 anni i prodotti gluten-free sono rincarati in media del 10%, con punte del +23,7% per i gelati, mentre fette biscottate e birra hanno mantenuto i listini invariati - spiegano le associazioni - La pasta, uno degli alimenti senza glutine più venduti in Italia, registra aumenti superiori al 7%.

Ma le differenze più pesanti si riscontrano confrontando il costo al chilo dei prodotti senza glutine con i corrispettivi tradizionali. A parità di marca, la forbice media dei listini per il paniere preso in esame è del 73%: fare colazione con le fette biscottate di una nota catena della grande distribuzione costa il 257% in più se si sceglie la confezione senza glutine, il 41,6% in più se si opta per i biscotti di una famosa marca di dolciumi. Per un piatto di pasta (spaghetti o fusilli) si spende circa il 110% in più.

"Il mercato dei prodotti gluten-free è in costante crescita, al punto che nel 2023 il giro d'affari del comparto ha raggiunto i 400 milioni - spiega Furio Truzzi, presidente del Crc - Un numero sempre maggiore di cittadini, infatti, sceglie il gluten free anche in assenza di intolleranze o allergie: secondo le ultime stime il 21% degli italiani acquista e consuma abitualmente prodotti senza glutine", conclude.



