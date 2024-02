Presidenza Confindustria, candidature attese entro 12 febbraio

L'insediamento formale della 'commissione di designazione' per l'elezione del prossimo presidente di Confindustria, i cosiddetti tre 'saggi', è al momento previsto - a quanto apprende l'ANSA - per lunedì prossimo, il 5 febbraio. Da quel momento, con l'invio della lettera che comunicherà l'insediamento al sistema associativo e che dovrebbe essere contestuale, partirà il termine di una settimana per le autocandidature.

La scadenza ultima per candidarsi dovrebbe così essere alla mezzanotte di lunedì 12 febbraio. I giochi non si chiuderanno in quella data perché le consultazioni dei 'saggi', che sonderanno come si orienta il consenso in tutte le articolazioni del sistema associativo, potranno far emergere nuove candidature così come portare anche ad eventuali passi indietro. Il voto di designazione (di un solo nome) sarà il 4 aprile in consiglio generale, l'elezione il 23 maggio in assemblea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA