Creare una piattaforma comune, intesa tra interporti

Una stretta collaborazione commerciale, una promozione unitaria alle fiere, un comune sito web e lo scambio di informazioni operative, insomma una Piattaforma unica. E' il contenuto dell'accordo siglato tra i tre interporti di Trieste, Cervignano (Udine) e Sdag di Gorizia, che mira, vista la complementarità dei servizi offerti, a presentare le tre realtà come un soggetto unico sul mercato, pur mantenendo le singole autonomie. Si tratta di una ulteriore tappa nel percorso di sviluppo del polo logistico regionale per connettere porti e interporti per proporsi al mercato nazionale e internazionale con una adeguata offerta logistica, come hanno spiegato le parti.

Ad oggi i tre interporti unitariamente gestiscono aree per 1,5 milioni di metri quadrati, 160mila metri quadrati di magazzini, 65mila metri quadrati di aree coperte e una rete ferroviaria con 22 binari assicurando un'offerta di servizi logistici che spaziano dal polo alimentare del freddo alla distribuzione di autovetture agli insediamenti industriali nel Punto Franco di FREEeste. L'idea è di coinvolgere in futuro anche Pordenone, una volta consolidato il rapporto tra i tre interporti.

Soddisfazione è stata espressa dai tre firmatari dell'accordo, il presidente dell' Interporto di Trieste Paolo Privileggio, di quello di Cervignano Lanfranco Sette e dell' amministratore unico di Gorizia Giuliano Grendene.



