Arrivano trimestrali banche, attesi margini forti per Bper e Mps

Raramente i conti dell'anno delle banche italiane si sono concentrati in modo così serrato in una settimana, ma è il caso della prossima: tutti i principali istituti dirameranno i bilanci del 2023 e l'attesa è forte anche in Europa per vedere come i nostri istituti si sono mossi in questo clima di tassi elevati. Le stime degli analisti sono buone, con la Borsa che ha già dato il suo parere positivo. Dall'inizio dell'anno in Piazza Affari Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Mps sono infatti cresciute del 6%, Unicredit, che è in corsa continua negli ultimi due anni, è salita dell'8,5%, Bper del 12%. Un report di Barclays sul complesso del settore italiano vede un utile netto del quarto trimestre solido, con le previsioni di utile per il 2024 confermate, oltre a buoni segnali sulla redditività.

Per il quarto trimestre gli analisti della banca britannica stimano anche ricavi solidi per gli istituiti italiani, con un margine di interesse che anno su anno dovrebbe salire del 24% per Intesa Sanpaolo e del 20% per Mps, con un boom di quasi il 50% per Bper, che finora è anche la più attiva sul fronte fusioni e acquisizioni.

Ad aprire la 'settimana delle banche' sarà Unicredit, che diramerà i conti lunedì prima dall'avvio di Borsa, dopo il cda insolitamente programmato la domenica, mentre venerdì sarà Mediobanca a chiudere la raffica di trimestrali.



