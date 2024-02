Tim in Borsa +3% dopo offerta Sparkle e in vista dei conti

Tim corre in Borsa dopo l'offerta del Mef per il 100% di Sparkle ed in vista dei conti. Il sette febbraio si riunirà il consiglio di amministrazione per valutare l'offerta e, secondo indiscrezioni, per fare il punto sulla lista del consiglio in vista della prossima assemblea che rinnoverà il Cda.

Il 14 febbraio, invece, Tim riporterà i risultati preliminari per il quarto trimestre 2023, con la call prevista per il 15 febbraio. Gli analisti di Equita si aspettano che siano "centrati tutti i target forniti al mercato per l'anno in corso".

A Piazza Affari il titolo guadagna il 3,1% a 0,29 euro.





