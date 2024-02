Nonostante tassa extraprofitti utili record per banche spagnole

Il 2023 è stato un anno record per le principali banche spagnole: nell'insieme, gli utili dei primi cinque istituti di credito iberici — Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter — sono stati, sommati, pari a oltre 26 miliardi di euro, ovvero circa il 27% in più rispetto al 2022. È il calcolo effettuato dall'agenzia di stampa Efe dopo che ognuna di queste banche ha reso noto i risultati dell'anno appena trascorso. Su tali aumenti, secondo gli analisti, hanno inciso gli aumenti dei tassi d'interesse applicati dalla Banca Centrale Europea come misura anti-inflazione.

Nel dettaglio, Santander ha registato utili netti pari a oltre 11 miliardi di euro (+15%), il Bbva 8 miliardi (+22%), Caixabank 4,8 miliardi (+54%), Sabadell 1,3 miliardi (il 55%) e Bankinter 845 milioni (+50%).

Tali guadagni potrebbero esser stati ancor più alti senza l'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche introdotta dal governo a titolo temporaneo (per cui questi istituti di credito hanno sborsato allo Stato circa un miliardo di euro nel 2023). L'esecutivo sta studiando se rendere questa tassa permanente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA