In Spagna 60.000 disoccupati in più dopo il periodo natalizio

La fine del periodo natalizio ha portato a una diminuzione degli occupati in Spagna, messa in luce dai dati riferiti a gennaio del ministero del Lavoro: nel mese appena conclusosi, infatti, sono state registrate 60.404 persone in cerca di impiego in più rispetto a dicembre. Pur con questo aumento dei disoccupati, tuttavia, la cifra totale di persone che si trovano in questa situazione, 2.767.860, resta la più bassa per gennaio dal 2008.

Allo stesso tempo, nel primo mese del 2024 si registra anche una frenata nel ritmo di creazione di posti di lavoro, per altro abituale in questo periodo dell'anno, come sottolineano i media iberici: rispetto a dicembre, gli impieghi attivi ora risultano essere 231.250 in meno, secondo il Ministero della Previdenza Sociale. Ristorazione e commercio sono stati due dei settori in cui il calo di posti di lavoro è stato maggiormente accusato.





