Electrolux: nel 2023 dimezzato l'utile operativo

Nel 2023, il fatturato della multinazionale Electrolux a livello mondiale è stato di circa 11 miliardi di euro; l'utile operativo, escluse voci non ricorrenti, di circa 39 milioni di euro, dimezzato rispetto agli 80 del 2022. Lo rende noto la multinazionale svedese nell' annuale comunicato di chiusura dei conti.

Gli utili sono diminuiti principalmente a causa di minori volumi dovuti a una domanda di mercato debole e a una più intensa pressione sui prezzi in Nord America.

"Il programma di riduzione dei costi a livello di Gruppo e la ristrutturazione in Nord America proseguono bene - specifica la nota - con un impatto positivo, anno su anno, pari a circa 490 milioni di euro. La multinazionale è impegnata in un ampio programma di ridimensionamento delle risorse umane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA