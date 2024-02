La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in rialzo, trainata dal consolidamento degli indici azionari statunitensi, con il record del Dow Jones, e in attesa dei dati dal mercato del lavoro.

In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,64% a quota 36.242,52, con un aumento di 231 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 146,30, mentre è stabile sull'euro a 159,20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA