Borsa: Milano sale piano (+0,3%) con l'Europa dopo Wall street

Mercati azionari del Vecchio continente leggermente in positivo dopo l'avvio di Wall street : la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,6%, seguita da Francoforte (+0,5%) e Milano, che cresce dello 0,3% con l'indice Ftse Mib. In rialzo dello 0,1% Parigi, piatta Londra.

Gli operatori sembrano guardare ancora alle prossime mosse delle banche centrali, con qualche tensione sui titoli di Stato europei: il rendimento del Btp a 10 anni è in aumento di 7 punti base al 3,78% ma, essendo un movimento generalizzato dei bond del Vecchio continente, lo spread resta piuttosto calmo sui 156 punti base.

Nel settore energia resta senza grandi variazioni il gas attorno ai 29 euro al Megawattora, mentre il petrolio scende di oltre un punto percentuale a 72 dollari al barile. Tra le materie prime in calo anche l'oro, in ribasso dell'1,2% a quota 2.046 dollari l'oncia.

In questo clima, in Piazza Affari restano forti Stellantis e Tim, entrambe in rialzo di oltre due punti percentuali, mentre Ferrari scende dell'1,2% dopo la corsa di ieri e Saipem perde l'1,3%.



