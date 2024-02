Borsa: Milano piatta con l'Europa, tensione sui titoli di Stato

Borse europee incerte e Milano, nell'ultima seduta della settimana, non si discosta: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,09% a 30.717 punti, l'Ftse in crescita dello 0,07% a quota 32.864.

Con gli operatori che attendono sempre segnali più precisi dalle banche centrali sul programma di riduzione dei tassi, il listino di Londra ha chiuso in calo dello 0,2%, Parigi e Amsterdam sulla parità, mentre Francoforte è cresciuta dello 0,3% e Madrid dello 0,4%.

Forte tensione invece sui titoli di Stato, soprattutto quelli del Regno Unito, saliti di 17 punti base. Il rendimento del Btp a 10 anni è cresciuto di nove basis point al 3,8% ma, essendo un movimento generalizzato di tutti i bond del Vecchio continente, lo spread con il Bund tedesco a pari scadenza è rimasto calmo sui 156 punti base. Fiacco l'euro che fatica a tenere quota 1,08 contro il dollaro.

Nel comparto dell'energia, gas in lieve aumento sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a marzo ha chiuso la seduta in crescita dell'1% a 29,3 euro al Megawattora.

Debole il petrolio a 72 dollari al barile. Tra le materie prime in calo anche l'oro, in ribasso di circa un punto percentuale sui 2.050 dollari l'oncia.

In Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione forti Stellantis (+2,3% finale), con Tim e Mps salite entrambe del 2,1%. Deboli invece Eni (-1,4% finale), con Ferrari dopo la corsa di ieri e Saipem che hanno perso l'1,7%.



