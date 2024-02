Borsa: l'Europa sale con le trimestrali, si guarda a banche Usa

Le Borse europee proseguono in rialzo con i risultati delle trimestrali, in particolare quelle dei big tecnologici degli Stati Uniti. Sotto i riflettori il taglio dei tassi d'interesse, mentre si attendono i dati sul mercato del lavoro negli Usa. In rialzo i beni rifugio mentre torna lo spettro della crisi delle banche regionali negli Stati Uniti. Sul fronte valutario l'euro l'euro sale a 1,0892 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In rialzo Francoforte e Madrid (+0,7%), Parigi (+0,5%), dopo il dato in crescita della produzione industriale a dicembre, Londra (+0,4%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto immobiliare (+1,4%). In crescita anche il settore delle auto (+1,5%) e il lusso (+1%).

Salgono le banche (+0,9%), che vedono maggiori ricavi in un contesto di tassi d'interesse alti anche nei prossimi mesi. Bene le utility (+0,4%), con il prezzo del gas che gira in rialzo a 29,1 euro al megawattora (+0,5%). In forte calo l'energia (-1,2%), con il petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,6% a 74,2 dollari al barile e il Brent a 79,1 dollari (+0,6%).

In lieve rialzo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 156 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,72%. Sale anche il Bund al 2,17% (+2 punti). Il prezzo dell'oro è in rialzo dell'1,1% a 2.053 dollari l'oncia.



