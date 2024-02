Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,5%

Borse europee in rialzo a metà giornata e in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Si attendono i dati settimanali sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, per valutare l'andamento della crescita economica. Elementi utili per le decisioni sul taglio dei tassi, dopo il monito del Fondo monetario internazionale che chiede alle banche centrali di non allentare prematuramente la stretta monetaria. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0884 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Positiva Madrid (+1,1%), Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,6%), Milano (+0,52%) e Londra (+0,27%). I listini sono sostenuti dal comparto immobiliare che guadagna l'1,4%. Acquisti anche sulle auto (+2%), con i conti delle trimestrali, e le banche (+0,7%) che vedono maggiori ricavi con il persistere di un contesto di tassi alti. In rialzo le utility (+0,7%) che guardano alla volatilità del gas. Il prezzo sale dello 0,4% a 29,1 euro al megawattora.

In forte calo l'energia (-1%), con il petrolio in rialzo.

Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 155 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,71%. Alzano la testa i beni rifugio con l'oro che guadagna l'1,1% a 2.054 dollari l'oncia.

A Piazza Affari corre Tenaris (+3,1%). In luce Tim (+2,7%), dopo l'offerta del Mef per Sparkle ed in vista dei conti, e Stellantis (+2,6%). In ordine sparso le banche. Bper cede l'1,1%, Intesa e Unicredit (-0,5%), Banco Bpm (-0,3%) mentre Mps sale dello 0,5%.



