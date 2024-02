Scelti i saggi per la corsa alla presidenza di Confindustria

Il Consiglio generale di Confindustria ha individuato i saggi che costituiranno la commissione di designazione. I nomi estratti sono Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi. È stato estratto un quarto nome di riserva in caso di indisponibilità di uno dei tre saggi: è Luciano Vescovi. La commissione avrà il compito di valutare le candidature e consultare la base associativa in vista del voto di designazione del consiglio generale, il 4 aprile. L'elezione sarà poi in assemblea, il 23 maggio.



