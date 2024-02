Mimit, 'per l'Ecobonus 2024 auto stanziati 950 milioni'

Per l'Ecobonus 2024 le risorse disponibili ammontano a 950 milioni di euro. Lo ha reso noto il Mimit nel corso del tavolo sull'automotive a Palazzo Piacentini.

Diverse le novità annunciate per le autovetture: incremento degli incentivi per elettrico e ibrido plug in; contributo proporzionale all'età del veicolo rottamato; possibilità di rottamare anche le Euro 5. Il contributo massimo alla rottamazione sale da 5mila a 13.750 euro.

Per le classi meno abbienti, tra le varie misure, è prevista una maggiorazione del 25% dei contributi, oltre che incentivi per l'usato con rottamazione, fino a Euro 4, per i veicoli fino a 25mila euro.

I 950 milioni sono così ripartiti: 793 milioni per le auto; 35 milioni per ciclomotori, motocicli, quadricicli; 53 milioni per i veicoli commerciali leggeri; 20 milioni per l'usato auto; 50 milioni per il noleggio a lungo termine.



