Cassa Depositi e Prestiti apre rappresentanza a Belgrado

E' stata inaugurata oggi a Belgrado la sede di rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), la prima al di fuori dell'Unione europea e che è dedicata all'intera area dei Balcani occidentali. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti l'ambasciatolre d'Italia in Serbia Luca Gori, l'amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco e il segretario di stato al ministero degli Esteri serbo Goran Aleksic.

Dopo l'apertura a Belgrado, saranno a breve inaugurate due nuove sedi di rappresentanza in Nord Africa, in Egitto al Cairo, e in Marocco a Rabat. Il primo presidio extra Ue di Cdp nella capitale serba rafforza ulteriormente il sostegno del Gruppo al tessuto economico dei Balcani occidentali dopo il recente avvio delle attività del nuovo Ufficio di Simest, società del gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane all'estero.

"Con l'inaugurazione dell'Ufficio di Belgrado - ha detto l'amministratore delegato Dario Scannapieco - si rafforza ulteriormente il ruolo internazionale di Cdp, che proseguirà con un piano di nuove sedi extra Ue che punta a coinvolgere anche il continente africano con nuovi Uffici al Cairo e a Rabat". Per l'ad, "anche a livello governativo si sta rafforzando la collaborazione fra i due Paesi. Abbiamo identificato la Serbia come Paese in cui sviluppare le nostre attività e dove aprire la prima sede operativa al di fuori dell'Italia, dopo quella di rappresentanza aperta a Bruxelles. "Il nostro obiettivo - ha concluso Scannapieco - è giocare un ruolo di primo piano negli investimenti che si attiveranno in questa area".

"L'apertura dell'Ufficio di Cassa Depositi e Prestiti a Belgrado - ha osservato da parte sua l'Ambasciatore Luca Gori - segue quella di Simest e Sace. Si completa così il progetto di rafforzamento del Sistema Italia in Serbia lanciato dal ministro Tajani a marzo 2023 in occasione del Business and Science Forum.

Belgrado diventa la prima sede al di fuori della Ue in cui il Sistema Italia può contare su un così ampio spettro di attori istituzionali".



