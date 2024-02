Borsa: Milano tiene con l'Europa, attesa per dati Usa e tassi

Piazza Affari supera la boa di metà seduta ondeggiando attorno alla parità (Ftse Mib +0,2%), in linea con le altre Borse europee che vanno dal rialzo dello 0,6% di Amsterdam al calo dello 0,7% di Parigi, dove pesano sempre Dassault (-10%) e Bnp Paribas (-7%) dopo i conti trimestrali.

I mercati attendono la raffica di dati macroeconomici dagli Usa, comprese le richieste di sussidi di disoccupazione, e gli orientamenti delle banche centrali sul taglio dei tassi, dopo che la Banca d'Inghilterra ha confermato come previsto quelli sulla sterlina.

Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è tornato sui livelli dell'avvio della seduta a 155 punti base, con il gas che invece scende del 3% sotto quota 30 euro al Megawattora.

In Borsa a Milano tra i titoli principali spicca Ferrari che sale del 5% a 341 euro dopo conti che hanno sancito una chiusura d'anno con utile netto di 1,25 miliardi, in crescita del 34% sul 2022.

Tim conferma un rialzo attorno al punto percentuale dopo che il Mef ha presentato nei tempi previsti l'offerta per l'acquisto del 100% di Sparkle, mentre Hera, Enel e A2a cedono oltre il 2%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA