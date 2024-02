Borsa: l'Europa prosegue cauta, Milano +0,3%

Le Borse europee proseguono all'insegna della cautela con l'avvio di Wall Street e all'indomani meeting della Fed che, come da attese, ha lasciato i tassi fermi e ha smorzato le speranze di un taglio a marzo. L'indice d'area del Vecchio Continente viaggia sulla parità con tech ed energia che tengono mentre è sotto pressione l'immobiliare su cui pesa la vicenda Evergrande.

Tra le singole Piazze Milano resiste a +0,3% con il Ftse Mib orientato ai 31mila punti. Ferrari in testa (+8%) con l'utile record. Sotto la lente Tim (+0,7%) con il Mef che nei tempi previsti ha presentato l'offerta per Sparkle. Giù le utility e l'energia con A2a (-3%), Hera (-2,6%), Enel (-2,3%) e Italgas (-1,8%). Per il resto Francoforte cede lo 0,11%, Parigi lo 0,63%. Positiva, invece, Londra (+0,16%).

Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 155 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,71%.

Sul fronte delle commodity il petrolio si conferma in rialzo (wti +1,2% a 76,7 dollari al barile, brent +0,9% a 81,2 dollari al barile) mentre il gas cede il 3,2% poco sopra i 29 euro al megawattora.

L'euro è piatto a 1,0824 dollari.



