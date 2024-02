Borsa: l'Europa incerta aspetta banche centrali e dati Usa

Scarso impatto sulle Borse europee dei dati dell'inflazione in Europa e della raffica di indici Pmi: i listini azionari migliori sono quelli di Amsterdam e Madrid, che salgono dello 0,3%, con Londra piatta, Francoforte in calo dello 0,2%, Milano dello 0,4% e Parigi (-0,8%) più pesante.

La Borsa francese paga anche lo scivolone di Dassault (-11%) e Bnp Paribas (-8%) dopo i conti trimestrali. In Piazza Affari deboli A2a (-2%), Hera ed Enel (-1,9%), mentre Tenaris sale dell'1,8% e Tim dell'1,4% dopo che il Mef ha presentato nei tempi previsti l'offerta per l'acquisto del 100% di Sparkle.

I mercati sembrano attendere i dati macroeconomici del primissimo pomeriggio dagli Usa e più in generale gli orientamenti delle banche centrali sul taglio dei tassi. In questo contesto, lo spread Btp Bund si mantiene attorno ai 157 punti base, con il gas piatto sui 30 euro al Megawattora dopo una partenza in leggera crescita.



