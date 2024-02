Borsa: Asia incerta con crollo New York Community Bancorp

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa, con la Borsa di Tokyo in calo dello 0,7% appesantita dalle banche che guardano al crollo a Wall street di New York Community Bancorp.

In rialzo dello 0,4% Hong Kong, mentre i listini cinesi perdono qualche frazione di punto sulla debolezza del settore immobiliare. Bene Seul, salita dell'1,8% finale, con Sidney che ha invece chiuso in ribasso dell'1,2%.

Deboli i future sull'avvio delle Borse europee.



