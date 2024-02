Bnp Paribas: utile 2023 sale a 10,9 miliardi, +11%

Il gruppo bancario Bnp Paribas chiude il 2023 con un utile netto in crescita dell'11,2% a 10,9 miliardi di euro contro i 9,8 del 2022. I risultati, oltre che dai tassi di interesse e dal buon andamento dei business, hanno beneficiato anche della vendita della Bank of the West, I ricavi totali sono ammontati a 45,8 miliardi di euro. Il gruppo sottolinea che dovrebbe "continuare a crescere" in maniera più consistente "rispetto all'economia e continuare a guadagnare quote di mercato". Il cda, sottolinea una nota, proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo in contanti di 4,6 euro per azione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA