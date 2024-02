Bei, in Italia operazioni per 12,2 miliardi nel 2023

Il gruppo Bei nel 2023 ha realizzato in Italia 89 operazioni firmate per un volume complessivo di 12,22 miliardi di euro. L'Italia, si legge in una nota del gruppo, è stato il primo Paese per finanziamenti del gruppo Bei nel 2023. Questa attività contribuirà ad attivare investimenti per circa quasi 38 miliardi di euro nell'economia reale.

"Nel 2023, un anno caratterizzato da una crescente instabilità geopolitica ed finanziaria, il gruppo Bei ha svolto un ruolo fondamentale per sostenere la crescita economica in Italia, promuovendo investimenti a favore della transizione climatica ed energetica, lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la digitalizzazione e innovazione del settore privato," ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei e Presidente del Fei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA