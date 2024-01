Vodafone ha rifiutato l'offerta di Iliad per unire le attività dei due gruppi in Italia. Lo annuncia la società francese in una nota in cui segnala che proseguirà a questo punto la sua strategia di crescita stand alone.

L'ultima proposta di Iiad, a seguito di quella presentata il 18 dicembre, era di creare una joint venture al 50% ciascuno che attribuiva alle attività di Vodafone in Italia un enterprise value di 10,45 miliardi e a Iliad di 4,25 miliardi. .



