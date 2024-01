Tim in Borsa chiude a +2,2% in attesa offerta Kkr su Sparkle

Tim chiude tonica in Borsa e indossa la maglia rosa nel listino principale, in attesa dell'offerta di Kkr per Sparkle e il dossier su Netco che procede speditamente. La cessione della rete al fondo americano, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe chiudersi per fine maggio.

A dicembre scorso il consiglio di amministrazione di Tim aveva ricevuto un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'operazione di cessione di Sparkle a Kkr e aveva deliberato all'unanimità di prorogare, a fine gennaio 2024, il termine concesso a Optics Bidco, controllata dal gruppo di private equity americano, per completare le attività di due diligence e formulare un'offerta finale. L'offerta, secondo i rumors, dovrebbe essere presentata entro le scadenze previste. Sul fronte del dossier Netco è atteso il via libera dell'Antitrust europeo che potrebbe arrivare a metà febbraio.

Tim è stata la migliore del listino principale di Piazza Affari con il titolo che ha guadagnato il 2,2% a 0,28 euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA