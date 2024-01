L'euro è in calo questa mattina sul dollaro. In attesa della decisione sui tassi da parte della Fed e delle indicazioni di Jerome Powell anche sui prossimi mesi, la moneta unica perde lo 0,27% portandosi a 1,0816.

Il cambio rispetto allo yen è a 159,97 in calo frazionale dello 0,08%.



