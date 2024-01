Chiusura in rialzo per il prezzo del gas che rivede nuovamente i 30 euro, con gli operatori che si concentrano sull'andamento delle condizioni climatiche e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 2,2% a 30,2 euro al megawattora.



